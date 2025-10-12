Марочко: ВСУ в боях в Северске используют гражданскую инфраструктуру

Из-за активных боевых действий в городе не осталось ни одного целого здания, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северске Донецкой Народной Республики используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в боях в Северске противник использует мирных жителей в качестве живого щита.

"Касаемо того, как ведут себя украинские боевики [в Северске] - да в целом они ведут себя одинаково по всей линии боевого соприкосновения и тем более в городских условиях, то есть используется гражданская инфраструктура в военных целях, используются мирные граждане как живой щит. Более того, хочу отметить, сейчас в результате активных боевых действий уже в городе не осталось ни одного целого здания: вся инфраструктура разрушена", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал, что российские военнослужащие берут в полуохват Северск, наступая на город сразу с трех направлений: севера, юга и востока. По его словам, бойцы РФ начали полноценные городские бои в Северске и действуют в городе малыми маневренными группами. При этом командование ВС Украины на фоне дезертирства украинских солдат из Северска из-за продвижения сил РФ на этом участке фронта направило боевиков из запрещенного в РФ националистического батальона "Азов" в соседнее Закотное.