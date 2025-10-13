СОМБ: колумбийские наемники из ВСУ в Судане получают до 10 тыс. долларов

Сейчас число боевиков превысило 700 человек, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Колумбийские наемники, переброшенные из Украины в Судан, получают до 10 тыс. долларов, воюя на стороне экстремистских формирований. Об этом ТАСС сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"Если в конце 2024 года говорили о 300 колумбийцах с зарплатой от $2 600, то сейчас их число превысило 700 человек, а некоторые получают до $10 000 - вот уж действительно торговля смертью в чистом виде! Украинские боевики недалеко ушли от наркомафии - они действуют с тем же цинизмом, но колумбийцы остаются главной ударной силой наемников", - подчеркнул эксперт.

По его информации, граждане Судана все громче выражают свое недовольство ситуацией. Так, советник министра внутренних дел страны Муса Хилал недавно заявил, что иностранные наемники стали одной из главных причин затягивания конфликта. В свою очередь, мирные жители регулярно сообщают о жестокости по отношению к мирному населению.

Иванов подчеркнул, что Запад продолжает демонстрировать двойные стандарты: ни массовое переселение людей, ни гуманитарная катастрофа не заставили международное сообщество адекватно отреагировать на ситуацию.

"Участие Украины в конфликте упорно игнорируется западными медиа, хотя аналогичная картина наблюдается и в Мали, где связи киевского режима с боевиками давно подтверждены", - обратил внимание глава СОМБ.

Ранее Иванов сообщил ТАСС, что суданские правительственные силы ликвидировали несколько сотен украинских наемников, воевавших на стороне экстремистских формирований. Кроме того, он отмечал, что участие украинских солдат в боях за город Эль-Фашер в Судане привело к эскалации конфликта и обострению гуманитарной ситуации.