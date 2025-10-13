Группировка "Запад" за сутки уничтожила 31 квадрокоптер ВСУ

Ликвидировано шесть минометов противника и семь станций радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" уничтожили 4 терминала спутниковой связи Starlink, 19 беспилотников самолетного типа и 31 тяжелый квадрокоптер противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 тяжелый квадрокоптер ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 34 пункта управления беспилотной авиацией, 4 терминала спутниковой связи Starlink, 4 полевых склада противника", - сказал он.

Также силами группировки в рамках контрбатарейной борьбы уничтожено шесть минометов противника.