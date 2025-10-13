Боец Капрал: военнослужащие ВСУ в Новогригоровке воевали под наркотиками
Редакция сайта ТАСС
02:03
ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Новогригоровке могли воевать под действием наркотических веществ, рассказал ТАСС стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Капрал.
"Ребята сталкивались, что в него стреляешь, целый рожок в него выпустил, и он шел до последнего, пока уже просто не умер. То есть это явное присутствие каких-то наркотических веществ", - сказал военнослужащий.
Кроме того, позиции ВСУ, как отметил российский военнослужащий, усыпаны бутылками из-под алкоголя.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.