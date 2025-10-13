Боец Рубик: ВСУ в Новогригоровке минировали подвалы с мирными жителями

Людей удалось спасти, российские военнослужащие помогли людям продуктами, сообщил штурмовик

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Украинские солдаты в Новогригоровке минировали подвалы, в которых прятались мирные жители, а также использовали их как живой щит. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 60-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Рубик.

"Противник находился в доме и прикрывался мирными жителями, не давал подходить, [вел огонь]. Также и в подвалах они находились", - сказал военнослужащий.

Он отметил, что подвалы были заминированы украинскими солдатами. "Чтобы мы не могли безопасно туда зайти. Они [ВСУ] понимали, что мы будем заходить, освобождать людей, помогать, и минировали специально", - сказал боец.

Он добавил, что людей удалось спасти, российские военнослужащие помогли людям продуктами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.