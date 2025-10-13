Боец Суматоха: ВСУ в Новогригоровке убили колумбийца при попытке сдаться в плен

Стрелок с позывным Капрал также рассказал, что при бегстве из населенного пункта противник оставил часть вооружения НАТО

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Украинские FPV-дроны в Новогригоровке Запорожской области уничтожали собственных сослуживцев при попытке сдаться в плен. Как рассказал ТАСС штурмовик 60-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Суматоха, среди погибших - наемник из Колумбии, вывесивший белый флаг.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда начинают они сдаваться в плен, их убивают свои же FPV-дроны. Живыми нам их вытащить не получилось, потому что они [ВСУ] добивают их [сдающихся военнослужащих]. Случилось так, что наемник из Колумбии показал [белый] флаг. Но он не успел сдаться, потому что его свои же FPV-дроном обнулили", - сказал боец.

Стрелок бригады с позывным Капрал также рассказал ТАСС, что при бегстве из Новогригоровки ВСУ оставили часть вооружения НАТО. "Вооружение там зарубежное было. Были у них зарубежные автоматы образца НАТО, гранаты, РПГ (ручной противотанковый гранатомет - прим. ТАСС). Была у них зарубежная натовская форма одежды, зарубежное натовское вооружение", - сказал военнослужащий.

Он отметил, что в числе найденных образцов - гранатомет польского происхождения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.