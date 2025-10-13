Боец Капрал: в боях за Новогригоровку ВС РФ уничтожили до роты солдат ВСУ

Позиции ВСУ на подступах к населенному пункту не были укреплены в достаточной мере, добавил стрелок 60-й бригады группировки "Восток"

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ Галина Зверева/ ТАСС

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в боях за Новогригоровку Запорожской области уничтожили до роты украинских военнослужащих, а также пулеметное гнездо ВСУ. Об этом рассказал ТАСС стрелок 60-й бригады группировки с позывным Капрал.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сразу непонятно было, сколько противника было, потому что они в закрепах были. Ну, примерно до роты их было, уничтожили практически всех", - рассказал штурмовик.

Он также отметил, что для дальнейшего продвижения ВС РФ военные уничтожили пулеметное гнездо противника. "Изначально в лесополосе был первый контакт, по нам работал пулемет из дома напротив. Подавить не могли, потому что укрытие у него было хорошее. Было принято решение выйти на командиров. Вышли на командира, запросили артиллерию. Пулеметчик был довольно быстро подавлен", - рассказал штурмовик.

По информации военнослужащего, позиции ВСУ на подступах к Новогригоровке не были укреплены в достаточной мере. При этом в самом населенном пункте в качестве укрепрайонов ВСУ использовали подвалы и дома.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.