Боец Капрал: ВСУ в Новогригоровке минировали тела погибших сослуживцев

Раненые украинские солдаты погибают из-за отсутствия помощи, добавил стрелок 60-й мотострелковой бригады "Востока"

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Группировка ВСУ в Новогригоровке Запорожской области минировала тела погибших сослуживцев. Об этом рассказал ТАСС стрелок 60-й мотострелковой бригады "Востока" с позывным Капрал.

"200-х (убитых - прим. ТАСС) точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит. Они (ВСУ - прим. ТАСС) своих не забирают, они лежат там", - сказал военнослужащий.

Кроме того, как отметил штурмовик, брошенными остаются и раненые украинские солдаты, которые погибают из-за отсутствия помощи.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.