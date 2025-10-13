Воинам "Центра" вручили государственные награды за выполнение боевых задач

В Минобороны отметили, что военнослужащие 75-го мотострелкового полка выполняют самые сложные боевые и специальные задачи в ходе освобождения территорий ДНР

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Государственные награды вручили военнослужащим группировки войск "Центр" за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач командир 75-го отдельного мотострелкового полка группировки войск "Центр" полковник Роман Брыков вручил военнослужащим медали "За отвагу", "За спасение погибавших", "За храбрость" и квалификационные знаки "За штурм", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что военнослужащие 75-го мотострелкового полка выполняют самые сложные боевые и специальные задачи в ходе освобождения территорий ДНР.

Отмечается, что бойцы полка неоднократно были награждены высокими государственными и ведомственными наградами.