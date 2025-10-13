Бойцы "Центра" уничтожили пункты БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

В ходе воздушной разведки были выявлены выносные антенны управления беспилотниками в городской застройке

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили пункты управления беспилотниками (БПЛА) противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты операторов ударных FPV-дронов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" совершили успешный налет на пункты управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении СВО. В ходе воздушной разведки были выявлены выносные антенны управления беспилотниками в городской застройке Красноармейска, а также точки взлета расчетов БПЛА подразделений ВСУ. После доразведки по полученным координатам были направлены FPV-дроны, которые методично уничтожили более десяти пунктов управления БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов 27-й гвардейской мотострелковой дивизии противник ежедневно несет значительные потери в живой силе и технике.