Су-34 "Южной" группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Южной группировки войск уничтожил авиаударом украинский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении говорится, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск.

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а полученные разведданные подтвердили уничтожение цели.

Отмечается, что после выполнения поставленной задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.