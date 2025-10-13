Су-34 "Южной" группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:04
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Южной группировки войск уничтожил авиаударом украинский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.
В сообщении говорится, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск.
В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а полученные разведданные подтвердили уничтожение цели.
Отмечается, что после выполнения поставленной задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.