ВС РФ уничтожили автомобили с РЭБ и опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили автомобильную технику с системами РЭБ и опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Восток" в ходе выполнения боевых задач уничтожили несколько единиц автомобильной техники противника, оборудованной комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что воздушная разведка выявила передвижение оснащенных средствами РЭБ пикапов противника с живой силой. По выявленным целям оперативно отработали операторы FPV-дронов на оптоволокне. В результате несколько пикапов были уничтожены, что сорвало ротацию противника на линии боевого соприкосновения.

В Минобороны также рассказали об уничтожении артиллеристами группировки опорного пункта противника в Днепропетровской области. "В ходе воздушной разведки было установлено местоположение укрепленной позиции, где противник размещал личный состав и боеприпасы. После уточнения координат расчет боевой машины РСЗО "Град" выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь по выявленной цели. В результате точного попадания разрушены фортификационные сооружения и уничтожена живая сила ВСУ", - указали в ведомстве.