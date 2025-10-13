Оператор "Ланцета" рассказал об уничтожении расчета БПЛА ВСУ на дистанции 80 км

Противник стоял у дороги на краю лесополосы, рассказал военнослужащий Эдуард Мкртчян

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" Эдуард Мкртчян рассказал, как ликвидировал расчет БПЛА украинских боевиков на расстоянии в 80 км в Днепропетровской области. Соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет операторов БПЛА в Днепропетровской области - километров 80 с лишним было, когда поразили. Они просто у дороги встали на краю лесополосы, машину поставили и вокруг присели под деревьями, рядом оборудование было, вторая машина, пикап и микроавтобус. Они у микроавтобуса собрались, а рядом с пикапом было именно оборудование, то есть антенна. Видно было, что это расчет БПЛА. [На расстоянии] в 80 с лишним километров они, наверное, чувствовали себя в безопасности, поэтому довольно раскрыто они были", - сказал военнослужащий.

Кроме того, он рассказал, как "Ланцетом" был уничтожен расчет гексакоптера "Баба-яга". "Видно было "Баба-яга" - две штуки -, несколько машин. Поразили цель, были и двухсотые (погибшие - прим. ТАСС), и трехсотые (раненые - прим. ТАСС). Дальше мы снимали, как все это горит", - уточнил оператор.