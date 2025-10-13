В Харьковской области операторы оптоволоконных дронов РФ уничтожили пехоту ВСУ

Противник совершал попытку перемещения на линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Операторы оптоволоконных ударных беспилотников 18-й мотострелковой дивизии Северной группировки войск уничтожили живую силу противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне 18-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" организовали засады на маршрутах ротации подразделений формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. В режиме свободной охоты операторы ударных дронов успешно уничтожили одну из групп неонацистов, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

Кадры боевой работы операторов группировки были опубликованы российским военным ведомством.