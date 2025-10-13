Трутнев: в ТОР "Патриотическая" производят технику, до которой противник не дотягивается

Уровень большинства разработок находится в стадии формирования и адаптации, отметил вице-премьер

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития "Патриотическая" производят технику для нужд СВО, до которой противник не дотягивается, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы чувствуем перед ними не просто ответственность - мы понимаем, что если привезли технику, то она должна быть лучше, чем у противника. Я вам честно скажу: в последний раз это удалось. Мы привезли технику, до которой противник пока не дотягивается", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что пока уровень большинства наших разработок, особенно в части импортозамещения и технологического развития, находится в стадии формирования и адаптации. "Есть и первые достижения в создании и продвижении собственных инноваций, особенно в оборонке и IT. Практически все производители, которые получают поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", используют свое программное обеспечение в изделиях. Это важно", - сказал он.

Трутнев добавил, что в 2023 году на поддержку дальневосточных производителей направлено 1,8 млрд рублей, в 2024 году - 4,2 млрд. Средства были направлены на производство более 100 БПЛА самолетного типа, более 26 тыс. FPV-дронов различных модификаций, а также это наземные комплексы, средства связи, тепловизоры, бронежилеты, транспортная техника.

"По поручению президента в 2023 году был запущен комплекс мер господдержки ТОР "Патриотическая". Определены девять приоритетных направлений - от FPV-дронов и систем РЭБ до бронежилетов и турникетов. Да, сначала было много копий, но сегодня мы видим прогресс: производители все чаще используют собственные разработки и программное обеспечение. Мы усилили требования - теперь меры поддержки предоставляются только после лабораторных и полевых испытаний, включая испытания в зоне специальной военной операции", - сказал Трутнев.

Полный текст интервью будет опубликован 14 октября.