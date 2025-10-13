Над регионами России за ночь сбили 103 украинских БПЛА

Из них 26 аппаратов уничтожили в Астраханской области

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 103 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 - над территорией Республики Крым, 26 - над территорией Астраханской области, 19 - над акваторией Черного моря, 14 - над территорией Ростовской области, 2 - над акваторией Азовского моря, 1 - над территорией Белгородской области и 1 - над территорией Республики Калмыкия", - сообщили в военном ведомстве.