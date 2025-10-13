Группировка войск "Юг" уничтожила две "Бабы-яги" в зоне СВО

Бойцы ВС РФ успешно уничтожают крупные украинские беспилотники при помощи легких и маневренных FPV-дронов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два тяжелых гексакоптера "Баба-яга" противника в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач по обеспечению контроля "малого неба" в зоне проведения специальной военной операции операторами FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск были уничтожены два беспилотных летательных аппарата R-18 ("Баба-яга") Вооруженных сил Украины. Первый дрон противника был обнаружен в ночное время и оперативно уничтожен, второй - в дневное время суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военнослужащие успешно уничтожают крупные украинские БПЛА при помощи легких и маневренных FPV-дронов.