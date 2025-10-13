Пушилин: в Северске ДНР идут городские бои

ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении, сообщил глава республики

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Бойцы российской армии продвигаются на краснолиманском направлении, в частности, ведут городские бои в Северске Донецкой Народной Республики, приближаются к Красному Лиману (украинское название - Лиман). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Краснолиманское направление, в первую очередь, касаемо Северска: здесь мы видим и освобожденные населенные пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место быть. Также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения, а также продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь, за который противник продолжает удерживаться, но в южной части наши подразделения продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин.