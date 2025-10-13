Инструктор КСК: ВС РФ проходят серьезную физподготовку, в отличие от ВСУ

Инструктор по физподготовке группировки войск "Восток" рассказал, что российских бойцов готовят к длительным пешим переходам и учат защите от дронов

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, заключившие первый контракт, в отличие от солдат в ВСУ, проходят серьезную подготовку перед началом выполнения боевых задач, в том числе физическую. Готовят бойцов к длительным пешим переходам, учат защите от дронов, сообщил ТАСС инструктор по физподготовке группировки войск "Восток" с позывным КСК.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Бойцы проходят очень серьезную подготовку. Не такую, как в ВСУ, даже сами пленные говорили. Мы очень мотивированы, не то что они. Много у нас тут точек, чтобы обучаться. Вот даже [комплекс] физической подготовки, он не так давно был построен. Это полоса препятствий, спортивный зал у нас там есть. Все, чтобы развивать выносливость, становиться быстрее, выше, сильнее. Потому что перед боевой задачей, когда идут бойцы, физическая выносливость им очень необходима", - сказал инструктор.

Он пояснил, что бойцов готовят, в том числе, к длительным пешим переходам. "Идут друг за другом, дистанцию держат. Дистанция 100-200 метров друг от друга. Чтобы они не кучковались, ходили дистанцию 5-10 км, привыкали ноги у них. Идут они с грузом, 40 килограммов с собой тащат", - рассказал военнослужащий.

Поступивших на службу бойцов также учат защищаться от беспилотников противника. Для этого, в том числе, используются специальные антидроновые пончо, которые недоступны для тепловизоров. Внедрена в обучающую программу система имитации дронов.

Инструктор добавил, что часто военнослужащие, возвращаясь с боевых задач, благодарят за привитые навыки, спасшие им жизнь.