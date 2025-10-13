Штурмовики "Востока" начали использовать "дронобойки" для борьбы с FPV

Как рассказал боец с позывным Капрал, "дронобойка" была разработана местными фронтовыми умельцами, откуда и пошла в пользование

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" начали использовать для борьбы с беспилотниками созданные на фронте "дронобойки". Как рассказал ТАСС стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Капрал, в частности, их использовали и в Новогригоровке.

"Это "дронобойка", простым языком. Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается обычным патроном. Производится удар, воспламенение и уже набор дроби вылетает. Есть фугасный осколочный патрон от ЗУ (зенитная установка - прим. ТАСС)", - сказал военнослужащий.

Как рассказал штурмовик, "дронобойка" была разработана местными фронтовыми умельцами, откуда и пошла в пользование. "Дронобойка", как уточнил военнослужащий, эффективна не только против дронов, но также против тяжелой бронированной техники ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Новогригоровка.