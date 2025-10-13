Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях у Константиновки

По словам главы ДНР, ВС России улучшают свои позиции

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Ожесточенные боестолкновения происходят в районе Константиновки, Вооруженные силы РФ улучшают свои позиции. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов. И, конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются", - сказал глава региона.