ВС РФ ударили "Геранями" по пункту дислокации ВСУ в Черниговской области

Минобороны опубликовало кадры поражения цели

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар БПЛА "Герань-2" по пункту временной дислокации артиллерийской бригады ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На опубликованных кадрах Минобороны видно поражение пункта временной дислокации 48-й отдельной артиллерийской бригады и 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Жадово.