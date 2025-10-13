Пленный "азовец" считает, что президента на Украине выбрали "по приколу"

Дмитрий Лысокобылко отметил, что Владимира Зеленский никак не связан с политикой и не умеет руководить страной

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Владимира Зеленского избрали президентом Украины на выборах в 2019 году "по приколу". Такое мнение в оказавшемся в распоряжении ТАСС видео высказал военнопленный из 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) Дмитрий Лысокобылко.

"У нас, как бы сказать, президентом страны просто выбрали тогда комика. Президента выбрали по приколу. Он не связан вообще никак [с политикой], не умеет руководить страной. Пускай бы оставался там в своем "95-м квартале", работал дальше комиком. Я считаю, должность ему не [подходит], не умеет людьми руководить. До сих пор такой бардак в стране. До сих пор идет война. Не умеет решать проблемы, которые можно решить без войны, без кровопролития. Вариантов много предлагают. И то, и то, и то. У него что-то не получается решить все мирным путем", - сказал он.

Ранее ТАСС опубликовал видео, где пленный "азовец" пожелал народам России, Украины и Белоруссии жить в мире и дружбе.