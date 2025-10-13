Южная группировка уничтожила блиндаж с пехотой ВСУ в районе Васюковки в ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:04
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Расчеты артиллерии Южной группировки войск уничтожили блиндаж с военнослужащими противника в районе села Васюковка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Артиллеристы Южной группировки войск, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили блиндаж с живой силой противника в районе Васюковки", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что артиллеристы группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая передовые позиции ВСУ возможности вести эффективную оборону.