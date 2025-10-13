ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 500 человек

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 535 человек

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 500 украинских военнослужащих за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 140 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - свыше 180, "Центр" - до 535, на направлении "Восток" - до 355 и "Днепр" - до 60 военнослужащих.