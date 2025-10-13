ВС РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS

Российская армия также поразила объекты украинского ВПК, склады ракетного вооружения и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников

© Минобороны России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поразили объекты украинского ВПК, склады ракетного вооружения и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.