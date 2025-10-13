Средства ПВО сбили за сутки 344 беспилотника самолетного типа ВСУ

Российская армия также уничтожила 10 управляемых авиабомб противника

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и 344 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 944 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 483 танка и других боевых бронированных машин, 1 600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 839 единиц специальной военной автомобильной техники.