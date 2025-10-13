ТАСС: бригада ВСУ в Днепропетровской области ищет способ скрыть большие потери

В российских силовых структурах сообщили, что командиры штурмовых групп просят эвакуации с линии фронта

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Командование 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ ищет способы скрыть большие потери в подразделениях, которые несут службу в Днепропетровской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, из-за этого командиры рот отказываются от эвакуации раненых, предпочитая их не показывать вышестоящему руководству.

"В Покровском Днепропетровской области командиры рот 110-й бригады ищут способы скрыть большие потери, пытаются подговаривать сослуживцев и подчиненных, отказываются от эвакуации тяжело раненых солдат, которые умирают из-за отсутствия медицинской помощи. Все для того, чтобы попросту не светить эти потери", - отметили в силовых структурах.

При этом, как уточнили в силовых структурах, командиры штурмовых групп просят эвакуации с линии фронта.

Ранее ТАСС сообщил об отказе командования 110-й бригады ВСУ от эвакуации тяжело раненных солдат после ударов ФАБ по селу Успенка Днепропетровской области.