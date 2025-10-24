Статья

Универсальные солдаты: как сражается спецназ Вооруженных сил России

24 октября в России ежегодно отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. Профессиональный праздник установлен указом президента России Владимира Путина в 2006 году. ТАСС собрал сообщения Минобороны РФ о том, как бойцы спецподразделений участвуют в специальной военной операции в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

Спецподразделения освобождают исторические регионы России с первых часов спецоперации, выполняя широкий спектр задач на самых сложных и ответственных направлениях. Гвардии лейтенант 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Сергей Иванов был в числе первых бойцов, высадившихся на аэродром Гостомель 24 февраля 2022 года. "В Сети есть видео, где по нам работают из Stinger. Головной дозор прикрыл нас, а взрывная волна буквально отбросила вертолет на водную гладь", — делился он воспоминаниями. В той операции десантники заняли круговую оборону и несколько суток держали территорию до прихода основных сил.

С первых дней СВО выполняет боевые задачи военнослужащий отдельной бригады спецназа с позывным Басмач. "Ходил штатным пулеметчиком в группе, — рассказал он. — Также во всех дозорах, <...> в расчете АГС (автоматического гранатомета — прим. ТАСС), ПТРК (противотанкового ракетного комплекса — прим. ТАСС). Производили разведку, как воздушную, так и наземную; разведку боем. Уничтожали живую силу, технику противника, подрывали их смены, "наступы" останавливали". За один из эпизодов боец был награжден Георгиевским крестом — тогда он в расчете гаубицы Д-30 отбил попытку наступления ВСУ, выпустив около 300 снарядов за сутки.

Бойцы соединения специального назначения группировки войск "Центр" рассказали об освобождении села Тимофеевка в ДНР. Спецназовцы разделились на малые группы, используя сгустившийся туман. Противник не заметил их продвижения по лесополосам и попытался организовать оборону населенного пункта. Однако пока одна группа российских бойцов отвлекала украинских боевиков, другие обошли врага с флангов. В итоге остатки гарнизона ВСУ, которые не были уничтожены при штурме и не успели сбежать, сдались в плен.

© Минобороны России/ ТАСС

В составе Вооруженных сил РФ имеется "огнеметный спецназ": специальные подразделения войск РХБ защиты, обеспечивающие работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Грозная реактивная установка, способная выжечь термобарическими снарядами все живое на площади в 40 тыс. кв. м, нуждается в защите. "Мы — дозор, который не позволяет противнику подобраться к машине и малой кровью серьезно подпортить наш поступательный потенциал, — рассказывал стрелок отделения огневой поддержки отряда РХБЗ специального назначения с позывным Фил. — Чтобы этого не случилось, к каждому "Солнцепеку" прикреплена группа сопровождения на БТР, багги, мотоциклах. Если ТОС все-таки пострадает, мы должны эвакуировать экипаж. Я еще и внештатный санинструктор. Но такого, слава богу, делать не приходилось. За все время наш отряд не потерял ни одной машины".

3 января 2025 года российское военное ведомство рассказало о том, как военнослужащие отряда спецназначения "Вега" группировки войск "Центр" захватили два броневика ВСУ: американский International MaxxPro и украинский "Козак". Оба новогодних "подарка" запускались, передвигались. После незначительного ремонта бронемашины были эвакуированы в тыловые районы спецоперации.

"Воздушный спецназ"

Одним из основных средств поражения в современных военных конфликтах стали беспилотные системы. Их массово применяют и российские спецподразделения. Кадры объективного контроля, показанные Минобороны России, демонстрируют разнообразие целей, ставших трофеями "спецов". В поле зрения бортовой камеры дрона-камикадзе за мгновение до поражения попадали танки противника, боевые бронированные машины и бронетранспортеры различного типа, включая иностранные образцы, самоходные артустановки, радиолокационные станции, средства связи. Спецназовцы точечно зачищают пути подвоза противнику живой силы и техники, уничтожают расчеты своих оппонентов — украинских "дроноводов". Применение дронов-камикадзе с оптоволоконной линией управления, передающих качественный сигнал оператору независимо от дальности до цели и высоты полета, позволяет ювелирно влететь в окно здания, где укрываются украинские боевики, в блиндаж или открытую дверь БТР.

© Минобороны России/ ТАСС

"Какая цель, такой и боеприпас, — объяснил оператор FPV-дронов подразделения спецназначения группировки войск "Запад" с позывным Винни. — Если это техника либо легкая "броня", то идет кумулятивный боеприпас. Если живая сила и укрытия, то идут СВУ (самодельные взрывные устройства — прим. ТАСС)". Боец рассказал, что его расчет применяет засадную тактику: беспилотник приземляется на местности с хорошим обзором, заглушает двигатели и ждет появления противника. Обнаружив врага, оператор поднимает БПЛА и наносит удар.

© Минобороны России/ ТАСС

Одна из нечасто встречающихся сегодня боевых машин на службе у ВСУ — немецкий танк Leopard. Сообщения об их уничтожении практически перестали появляться в сводках Минобороны России. Уже на следующие сутки после начала так называемого контрнаступления украинских сил в июне 2023 года российские бойцы, помимо другой техники, сожгли восемь германских машин, а затем увеличивали счет. В марте 2025 года операторы FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили украинский Leopard: воздушная разведка обнаружила его по свежим следам гусениц. В апреле немецкий танк вновь оказался среди многочисленных трофеев спецназовцев.

Еще одна редкая добыча операторов дронов-камикадзе — шведская самоходная артиллерийская установка (САУ) Archer. Сообщалось о поставке на Украину всего восьми таких самоходок.

Помимо FPV-квадрокоптеров, "спецы" применяют беспилотники-камикадзе самолетного типа — например, "Молния-2". Зачастую их применяют вместе с FPV-квадрокоптерами. Бойцы соединения специального назначения группировки войск "Центр", использующие "Молнию-2", назвали пораженные цели: три американских танка Abrams, три немецких Leopard, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, грузовики. "Самое большое я на дроне улетал на 49 км с половиной, — рассказал оператор-спецназовец. — А в основном работа наша — от 18 до 32 км в среднем. Пока кофе пью, лечу. До цели долетел, начинаю работать".

© Минобороны России/ ТАСС

Помимо наземных целей, БПЛА-камикадзе применяются против вражеских беспилотников. В мае 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о беспилотном воздушном бое, в результате которого миниатюрный FPV-дрон спецназа "Ахмат" поразил тяжелый гексакоптер ВСУ, за которыми закрепилось прозвище "Баба-Яга". "Это не просто работа с техникой — это бой разумов и нервов, где побеждает тот, у кого крепче воля, чище помыслы и тверже рука. Именно такие воины составляют костяк легендарного спецназа "Ахмат", — написал глава региона.

Тяжелые мультикоптеры уничтожаются спецназовцами и снайперским огнем с земли, причем зачастую в буквальном смысле — их поражают бойцы-снайперы. Командир отделения роты снайперов с позывным Шеф отмечает, что сбивать огромные квадрокоптеры экономически эффективнее пулей, а не FPV-дроном. На счету снайперов группировки войск "Центра" десятки сбитых гексакоптеров.

Жизнь после службы

Спецназовцы продолжают служить Родине и после увольнения. Так, 13 октября 2025 года ветеран СВО Герой России Максим Девятов был назначен исполняющим обязанности главы города Новокуйбышевск Самарской области. Девятов, возглавивший город решением депутатов городской думы, удостоился высшего звания страны за подвиг, совершенный в Кременских лесах ДНР. Тогда он с напарником помог отойти попавшим под удар противника сослуживцам, несколько часов держа оборону. В итоге враг выдохся, атака захлебнулась. Лесистая местность была освобождена ВС РФ к осени 2025 года. После ранения и возвращения домой гвардии младший лейтенант стал выпускником первого потока региональной кадровой программы "Школа героев", затем губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил его общественным советником по СВО.

Ветерану спецоперации Сергею Сухорукову из-за ранения пришлось оставить службу в ВС РФ, однако спецназовец благодаря помощи фонда "Защитники Отечества" начал работать социальным координатором, занимаясь юридической и бытовой помощью ветеранам военных конфликтов.

Виктор Бодров