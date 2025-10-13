Эксперт Рожин объяснил значимость взятия Боровской Андреевки

Украинские войска вынуждены сейчас купировать последствия неблагоприятного развития ситуации в Купянске, отметил военный эксперт

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Освобождение ВС РФ Боровской Андреевки в Харьковской области важно с тактической точки зрения, поскольку это открывает путь к активным действиям в направлении поселка городского типа Боровая. Он является одним из ключевых пунктов обороны ВСУ на левом берегу реки Оскол, рассказал ТАСС военный эксперт Борис Рожин.

"Освобождение Боровской Андреевки важно с тактической точки зрения, так как устранение контроля над ней и прилегающей местностью позволяет в перспективе начать активно действовать непосредственно уже в направлении самой Боровой. Это один из ключевых пунктов противника на левом берегу Оскола. Также контроль над Боровской Андреевкой позволяет усиливать контроль над прилегающими к Осколу населенными пунктами вдоль реки, а также на прилегающую Шийковку, которая находится южнее", - сказал Рожин.

Он уточнил, что благодаря освобождению данного населенного пункта, нажим на позиции противника будет усиливаться. Это создает дополнительные трудности для ВСУ, поскольку украинские войска вынуждены сейчас купировать последствия неблагоприятного развития ситуации в Купянске.

"Создаются дополнительные проблемы с удержанием вот этой территории, которая находится за Осколом, опять же в силу того, что наши войска за последние недели активизировали удары по логистике противника, по переправам, что, конечно же, затрудняет оборону целого ряда позиций, но это позволяет добиваться пока небольших тактических успехов. Ну и важно еще понимать, что постепенное расширение зоны контроля на этом участке позволит в перспективе зачистить остатки территории ЛНР у границы, которые там находятся", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области, Московское в Донецкой Народной Республике.