Ганчев: ВС РФ расширяют плацдарм у Боровой

Российские военнослужащие продвигаются на юге харьковского фронта

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска с освобождением Боровской Андреевки расширяют плацдарм у населенного пункта Боровая в Харьковской области, продолжают продвижение на южном участке харьковского фронта. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

Об освобождении Боровской Андреевки сообщили 13 октября в Минобороны России.

"ВС РФ расширяют плацдарм в районе населенного пункта Боровая. Освобождено село Боровская Андреевка, которое находится всего в нескольких километрах от ранее упомянутого крупного районного центра. Наше движение на южном участке харьковского фронта продолжается", - сообщил Ганчев.