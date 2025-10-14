Бойцы "Запада" нашли инструкции ВСУ с указанием наиболее уязвимых частей головы

На видео, предоставленном Минобороны, показаны инструкции с изображениями человеческой головы и указанием наиболее уязвимых для огнестрельного оружия точек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бойцы подразделения специального назначения Западной группировки войск при зачистке блиндажа противника обнаружили в нем инструкции с указанием наиболее уязвимых частей головы человека, выстрел в которые гарантирует противнику верную смерть. Об этом сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.

"Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Запад" в ходе проведения разведки в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области обнаружили наблюдательный пункт противника. Выждав подходящий момент и совершив внезапный налет на вражескую позицию в лесистой местности, наши разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ. После успешного налета и в ходе осмотра блиндажа противника были обнаружены различные листовки командования ВСУ с инструкциями", - говорится в сообщении.

