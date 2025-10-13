ТАСС: командование ВСУ препятствует родственникам в опознании погибших

Такая путаница могла возникнуть из-за огромного потока тел погибших украинских военных и "наплевательского отношения" тех, кто занимается эвакуацией, пояснили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) ВСУ препятствует опознанию погибших военнослужащих их родственникам, чтобы не выплачивать положенные средства. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Родственники военнослужащих 80-й одшбр сообщают, что украинское командование препятствует опознанию погибших военнослужащих, чтобы не выплачивать родственникам положенные денежные средства", - сказал собеседник агентства.

Он привел пример, что мать одного из военнослужащих, погибшего в Садках, сначала долго не могла получить никакой информации о сыне, а после получения тела результаты ДНК-теста несколько раз менялись. По итогу, отметил собеседник ТАСС, она получила тело совершенно другого военнослужащего, а в ВСУ отказались выплачивать компенсации, якобы потому, что ее сын еще жив.

По мнению собеседника ТАСС, такая путаница могла возникнуть из-за огромного потока тел погибших украинских военных и наплевательского отношения тех, кто занимается эвакуацией. "Также немаловажным фактором являются условия хранения в Львовских моргах, где тела военнослужащих собраны в кучу, когда легко можно перепутать вещи и документы", - подчеркнули в силовых структурах.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что тела пропавших без вести военнослужащих 80-й одшбр ВСУ уже полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

Кроме того, там отмечали, что командование 80-й бригады не вывозит тела погибших украинских солдат с позиций возле Садков, чтобы занизить потери среди личного состава. Там отмечали, что количество пропавших без вести в бригаде "исчисляются сотнями человек". Кроме того, силовики указывали, что в бригаде остро ощущается недостаток офицерского состава, а рядовые военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации.