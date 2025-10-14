Марочко: ВС РФ прижимают ВСУ к Оскольскому водохранилищу

Это стало возможным благодаря освобождению Боровской Андреевки, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Освободив Боровскую Андреевку Харьковской области, российские военнослужащие прижимают группировку Вооруженных сил Украины к берегу Оскольского водохранилища, что невыгодно для противника из-за рельефа местности в данном районе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Со взятием Боровской Андреевки мы значительно усугубили положение украинских боевиков и в Богуславке, и в Боровой, и Новоплатоновке, поскольку сзади находится них Оскольское водохранилища и, по сути, мы прижимаем к береговой линии украинских боевиков, укрыться негде - очень невыгодный рельеф местности", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что, взяв Боровскую Андреевку, российские бойцы получили "некоторое стратегическое преимущество" для дальнейшего продвижения. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска 13 октября освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области.