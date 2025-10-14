ТАСС: Киев выводит с харьковского направления 114-ю бригаду ВСУ

Подразделения бригады на этом участке фронта из-за дружественных атак практически лишились боеспособности, сообщили в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. ВСУ выводят с харьковского направления 114-ю бригаду территориальной обороны Украины из-за конфликта с 15-й бригадой оперативного назначения "Кара-Даг", сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Из-за конфликтов, взаимных диверсий, возросших потерь в рядах 114-й бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг", ВСУ начали вывод остатков 114-й бригады", - сообщили в силовых структурах.

Там добавили, что подразделения бригады на этом участке фронта из-за дружественных атак практически лишились боеспособности.

Ранее ТАСС сообщал о передаче военнослужащими 114-й бригады ВСУ российской стороне координат бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины. По данным российских силовых структур, причиной конфликта стала функция заградительного отряда, возложенная на бойцов Нацгвардии.