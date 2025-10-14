Марочко: освобождение Московского сужает котел для ВСУ

Так военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал заход ВС РФ в Димитров

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Освобождение российскими войсками Московского в ДНР свидетельствует о сужении горловины котла, в который группировка Вооруженных сил Украины попала на красноармейском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Горловина котла на красноармейском направлении постепенно сужается. Об этом свидетельствует заявление Министерства обороны [РФ] об освобождении населенного пункта Московское и заход в Димитров - он же Мирноград", - сказал он.

ВС РФ освободили Московское в ДНР 13 октября, сообщали ранее в Минобороны РФ.