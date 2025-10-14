Марочко: ВСУ попали в окружение между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР

Российские бойцы взяли под контроль всю логистику на этом направлении, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие взяли в оперативное окружение группировку Вооруженных сил Украины между населенными пунктами Лысовка и Новопавловка Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас украинские боевики, которые находятся севернее Лысовки и северо-западнее Новопавловки, по сути, уже находятся в тактическом окружении. До оперативного окружения осталось совсем чуть-чуть, поскольку мы уже практически взяли под контроль всю логистику в данном населенном пункте", - сказал он, уточнив, что окружение группировки ВСУ в данном районе стало возможно благодаря освобождению 13 октября Московского.

Военный эксперт добавил, что у ВС РФ также есть успехи южнее Родинского - там военнослужащие расширили зону контроля. "Следовательно, украинским боевикам выход на Гришино - туда, куда ведут дороги, - уже, по сути, закрыт", - подчеркнул Марочко.