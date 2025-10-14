ВСУ потеряли за сутки 41 пункт управления БПЛА от действий группировки "Запад"

Российские бойцы также поразили САУ "Богдана", девять минометов и семь робототехнических комплексов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за сутки уничтожили в числе прочего 41 БПЛА, 41 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, 9 минометов и 7 робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За сутки потери противника составили <…> самоходная артиллерийская установка "Богдана", девять минометов и семь робототехнических комплексов. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 управляемые авиабомбы, 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 27 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 41 пункт управления беспилотной авиацией", - сказал Бигма.