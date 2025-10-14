ВСУ потеряли до 355 военных за сутки от действий группировки войск "Восток"

Противник также лишился 2 станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Восток" составили до 355 военных, 2 станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение суток противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера M113, самоходную артиллерийскую установку, буксируемую гаубицу Д-30, 21 автомобиль, три станции радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, две станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.