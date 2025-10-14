БПЛА группировки "Днепр" поразили ретранслятор и пункт управления БПЛА ВСУ

Точечным ударом FPV-дрона цель была поражена, пехота противника контужена и дезориентирована

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили антенну-ретранслятор и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На первом видео воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, усиливающую сигнал для увеличения дистанции работы беспилотников противника. После получения координат цели оператор ударного FPV-дрона поражает антенну", - сообщили в военном ведомстве.

После поражения ретранслятора средствами воздушной разведки ВС РФ обнаружен сам находящийся неподалеку пункт управления БПЛА с живой силой противника. "После нескольких ударов российских FPV-дронов пункт управления беспилотников ВСУ перестал функционировать", - отметили в Минобороны.

Также на кадрах объективного контроля в прицел операторов БПЛА попал блиндаж с двумя боевиками киевского режима. "Точечным ударом FPV-дрона цель была поражена, пехота противника контужена и дезориентирована. Далее российские штурмовики без сопротивления противника захватили точку", - сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают технику, вооружение и личный состав противника в тылу ВСУ в Запорожской области.