Расчет гаубицы М-46 уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Уничтожение противника открыло путь продвижения для штурмовых подразделений ВС РФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили из гаубицы М-46 опорный пункт противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет буксируемой 130-мм пушки М-46 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе выполнения огневых задач уничтожил опорный пункт ВСУ на пути продвижения штурмовых подразделений соединения в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области", - сказали там.

Отмечается, что артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии круглосуточно выполняют задачи по уничтожению украинской пехоты, техники, складов с боеприпасами, мест временного и постоянного размещения личного состава и пунктов управления беспилотниками.