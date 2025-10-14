Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

По данным воздушной разведки, противник использовал позиции для управления разведывательными и ударными дронами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллерийскими расчетами группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по выявленным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. После уточнения координат артиллерийские расчеты открыли огонь и серией точных попаданий уничтожили пункты управления с оборудованием и расчетами националистов", - информировали в ведомстве.

Отмечается, что по данным воздушной разведки, противник использовал позиции для управления разведывательными и ударными дронами.