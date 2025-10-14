Бойцы группировки "Запад" уничтожили технику, орудия и живую силу ВСУ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" Западной группировки войск уничтожили минометные расчеты, пункты управления беспилотниками, бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, пункты управления БПЛА, бронетехнику и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. <…> Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех выявленных целей", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта, что немедленно использовали штурмовые группы ВС РФ для дальнейшего наступления. Успешно выполнив задачу, военнослужащие оперативно покинули огневую позицию. Прибыв в район ожидания, они замаскировали самоходную установку.