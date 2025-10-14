Марочко: Киев ожесточенно сопротивляется в боях у харьковского Волчанска
03:04
ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ожесточенно сопротивляются у Волчанска Харьковской области и пытаются контратаковать, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские силы за выходные и начало текущей недели продвинулись на ряде участков Харьковской области.
"Следует отметить, что противник силами РТГр (ротная тактическая группа - прим. ТАСС) и БТГ (батальонно тактическая группа - прим. ТАСС) оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь не только удерживать позиции, но и проводить наступательные действия [у Волчанска]", - сказал он.