Марочко: Киев ожесточенно сопротивляется в боях у харьковского Волчанска

Противник не только пытается удерживать позиции, но и проводить наступательные действия, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ожесточенно сопротивляются у Волчанска Харьковской области и пытаются контратаковать, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские силы за выходные и начало текущей недели продвинулись на ряде участков Харьковской области.

"Следует отметить, что противник силами РТГр (ротная тактическая группа - прим. ТАСС) и БТГ (батальонно тактическая группа - прим. ТАСС) оказывает ожесточенное сопротивление, пытаясь не только удерживать позиции, но и проводить наступательные действия [у Волчанска]", - сказал он.