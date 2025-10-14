Бойцы РФ уничтожили замаскированный танк ВСУ на харьковском направлении

Технику противника поразили прямыми попаданиями FPV-дронов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Северной группировки войск уничтожили замаскированный танк противника на харьковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО на харьковском направлении с помощью БПЛА выявили замаскированный в лесополосе танк ВСУ. Оперативная информация о местоположении вражеского танка была передана на командный пункт. В результате прямых попаданий FPV-дронов танк боевиков ВСУ был уничтожен", - сказали в министерстве.

Отмечается, что на кадрах объективного контроля были зафиксированы точные попадания ударных беспилотников по танку и сильный пожар.