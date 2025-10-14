ТАСС: у взятых в плен возле Алексеевки солдат ВСУ нашли свертки с наркотиками

Также противник имел при себе ампулы с неизвестными препаратами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские военные взяли в плен двоих солдат ВСУ в районе Алексеевки Сумской области, при досмотре у них нашли свертки с наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал о взятии в плен в ходе боев в районе Алексеевки двух военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. При досмотре у них обнаружили свертки с наркотическими веществами, а также ампулы с неизвестными препаратами.

Ранее силовики сообщали, что ВСУ пытаются доукомплектовать штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка. Для набора новобранцев в учебные центры направлены рекрутеры.