Бойцы РФ без единого выстрела захватили автомобиль ВСУ и троих пленных

В машине находились ценные документы

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Группа российских военнослужащих под командованием гвардии лейтенанта Дмитрия Бирюкова захватила автомобиль украинских военных вместе с ценной документацией и трех пленных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Добравшись до окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ, возле которого был замечен легковой автомобиль противника, в который боевики спешно грузили коробки с документацией. Оценив обстановку, офицер принял решение захватить пленных вместе с документами и на их же машине вернуться на свои позиции. По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки и мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвел захват боевиков", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл противника, доставив ценные документы и троих военнослужащих ВСУ в штаб полка.

"Изучив документы и показания пленных, командование приняло решение нанести ракетные удары по месту дислокации противника, что способствовало полному освобождению одного из населенных пунктов", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали о ефрейторе Сергее Павлове, который огнем из пулемета ликвидировал трех военнослужащих ВСУ. "Во время разведки на подходе к позициям противника Сергей первым заметил встречное движение противника. В критической ситуации он продемонстрировал хладнокровие и меткость, открыв прицельный огонь из пулемета и уничтожив трех боевиков ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что в ходе штурма опорного пункта противника ефрейтор Павлов обеспечивал эффективную огневую поддержку, препятствуя организации обороны противника и предотвращая подкрепление вражеских позиций интенсивным пулеметным огнем.