Российские саперы в Курской области проверяют территорию по три раза для очистки

В ходе каждого из этих этапов местность проверяется заново на наличие взрывоопасных предметов

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Саперы группировки "Север" в Курской области по три раза обследуют каждый квадрат и проверяют работу предыдущих групп, чтобы максимально удостовериться в очистке территории, сообщили ТАСС в группировке "Север".

Сначала саперы проводят разминирование обозначенного участка местности, потом следует внутренний контроль качества, и третьим этапом - внешний контроль качества. В ходе каждого из этих этапов местность проверяется заново на наличие взрывоопасных предметов.

"Внешний контроль качества очищенных от взрывоопасных предметов территорий подразумевает под собой выборку на участке, который подвергался разминированию, на которых мы исключаем вероятность того, что саперы, проводившие разминирование, могли что-то пропустить. Мы максимально исключаем человеческий фактор в ходе разминирования территорий", - сообщил командир группы внешнего контроля качества с позывным Рубин.

Он добавил, что до внешнего контроля качества проводится внутренний контроль. В самом подразделении, которое проводило разминирование, назначаются военнослужащие, не привлеченные для данной конкретной задачи, и они уже проверяют качество проведенной их сослуживцами работы.

Таким образом в три этапа обследуются населенные пункты Курской области, лесопосадки, поля сельхозназначения.