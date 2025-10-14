ВС РФ за сутки освободили Балаган в ДНР
09:19
обновлено 09:23
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. За прошедшие сутки бойцам подразделений группировки войск "Центр" удалось освободить населенный пункт Балаган в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы группировки также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова ДНР.