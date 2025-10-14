Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 560 военнослужащих в зоне СВО

В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 195 человек

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 560 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 195 человек, от действий группировок "Запад" - более 230, "Южная" - свыше 205, "Центр" - до 550, на направлении "Востока" - до 330, "Днепра" - до 50 военнослужащих.